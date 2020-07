Miguel Ribeiro e a ambição do Famalicão: «Queremos manter o lugar em que estamos»

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, aproveitou o evento de renovação da parceria entre o clube e a AMCO para fazer um balanço da temporada dos minhotos. Entre outros aspetos, o dirigente destacou o facto de os jogadores e de o treinador João Pedro Sousa estarem a ser seguidos um pouco por toda a Europa e assumiu que a não ida à Liga Europa causaria uma sensação de "desapontamento".

O dirigente começou por explicar a forma como o clube geriu os objetivos ao longo temporada. "O objetivo inicial foi a nossa forma de jogar e os jogadores e isso foi atingido. Na sequência disso, criámos dois objetivos. O primeiro era a ida à final da Taça de Portugal, que não aconteceu por uma questão de pormenor e que nos deixou desapontados. Neste momento, com quatro jogos a faltar e tendo nós estado sempre em lugares que dão acesso à Liga Europa, é normal que nos possamos sentir desapontados se não chegarmos lá. No entanto, este desapontamento nunca tornará pálido aquilo que foi feito. A ambição é clara: queremos manter o lugar em que estamos. Mas também é claro que, caso isto não aconteça, o que de bom foi feito esta época será sempre assinalável", vincou.

Revelando que fica mais "preocupado" com o facto de a equipa não ter vencido os últimos classificados em casa do que com a possibilidade de vencer os três grandes na mesma época (feito que se pode concretizar se o Famalicão bater o Benfica na próxima jornada), Miguel Ribeiro analisou ainda aquilo que foram os dois anos de trabalho da SAD, abordando a questão das infraestruturas: "Em dois anos consegue-se fazer muita coisa, mas não se consegue fazer tudo. Cerca de um mês antes da SAD ser constituída, o Famalicão esteve um ponto acima da linha de água na 2ª Liga. Se em dois anos estamos a falar de uma luta pelas competições europeias, é muito difícil o projeto estar concluído na íntegra. Podemos ser otimistas, percebe-se que há um caminho e que vai ser concluído. Se quisermos ser pessimistas, dizemos que falta essa questão das infraestruturas. Se quisermos ser realistas, vamos resolver como resolvemos tudo".

O presidente da SAD concluiu assumindo que a "estabilidade financeira" permite ao clube olhar para o futuro com confiança e dizendo que não sabe se vai ser fácil ou difícil manter os jogadores e o treinador, isto na medida em que "os mercados são ativos e dinâmicos".

Parceria com a AMCO é situação "win-win"

A manhã desta quarta-feira ficou marcada pela renovação da parceria entre o Famalicão e a AMCO, empresa da cidade de Famalicão. Apesar do novo contrato ter a duração de um ano, Miguel Ribeiro perspetivou uma ligação mais longa. "O Famalicão tem as questões de marketing bem vincadas e a relação com a cidade de Famalicão é muito importante. As empresas de Famalicão crescem connosco e nós crescemos com as empresas de Famalicão, isto embora também tenhamos parceiras internacionais. É uma enorme satisfação estarmos aqui a renovar a parceria com a AMCO, que é uma situação ‘win-win’, e, se calhar, daqui a um ano estamos aqui outra vez", afirmou o presidente da SAD.

Por seu lado, Altino Osório, presidente da AMCO, referiu que não está surpreendido pela forma como o Famalicão regressou à 1ª Liga e analisou o impacto que uma possível ida do Famalicão à Liga Europa pode ter para a sua empresa: "Já tinha prometido à direção que ia continuar a apoiar, independentemente da situação da Liga Europa. No entanto, é agradável perceber a dimensão que a equipa está a atingir, tanto a nível nacional e como a nível internacional. Claro que os preços ficam mais exigentes, mas o Famalicão, e bem, dá prioridade a quem já estava no projeto".