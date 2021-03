Miguel Ribeiro e os modelos de gestão nos clubes 

O presidente da SAD do Famalicão vai hoje ser orador na ação de formação com o tema ‘Projetos Desportivos enquadrados nos Modelos de Gestão de Clubes’, evento organizado pela Escola de Futebol Aprende & Joga com Talento e que conta com o apoio do Record e da Associação Portuguesa do Direito Desportivo (APDD).





Este será o segundo evento de um ciclo formativo sobre "Desafios futuros para a Gestão de Clubes". O pontapé de saída foi dado pela voz de Maria de Fátima Ribeiro, docente na Escola de Direito do Porto da Universidade Católica e Coordenadora da Pós Graduação em Gestão e Organização do Futebol Profissional da Liga Portugal", na qual foram abordados os diferentes modelos de gestão existentes, à luz da legislação e das especificidades próprias de cada um, numa espécie de situação de jogo 1x1, onde se apresentaram em campo os modelos "Sociedade Anónima Desportiva vs Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas.Os interessados ainda se poderão inscrever-se aqui nas redes sociais (Facebook e Instagram) do projeto.