Miguel Ribeiro explica acordo com a Quantum Pacific

Após o anúncio do reforço da posição da Quantum Pacific na SAD do Famalicão, o novo presidente da sociedade, Miguel Ribeiro, explicou como surgiu a ligação com o grupo liderado por Idan Ofer, que agora detém 85 por cento da SAD. "O Famalicão era uma SDUQ e transformou-se numa SAD. Há que dar mérito à direção do Famalicão, que teve a capacidade de perceber que era uma oportunidade de ouro para ter uma verdadeira SAD e não uma ‘SAD SOS’. O termo SAD em Portugal tem uma conotação negativa, esta não é vista como uma forma de investimento e crescimento. Assim o clube decidiu vender as ações para criar o desafio de se tornar maior. Após o interesse do clube e da Quantum Pacific em juntarem-se, isso acabou mesmo por acontecer. Numa primeira fase a Quantum Pacific ficou com 51 por cento do capital social da SAD , mas tendo a opção de reforçar a sua posição. A subida de divisão acelerou o processo", referiu o dirigente, no canal 11.