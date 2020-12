Miguel Ribeiro: «O Famalicão é muito mais do que uma época»

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, deixou, esta quarta-feira, uma mensagem de natal aos adeptos e aproveitou ainda para falar acerca daquilo que tem sido o crescimento do clube. Para além de deixar muitos elogios a João Pedro Sousa, o dirigente explicou ainda de que forma a pandemia condicionou a afirmação do Famalicão.





"O ano 2020 ficou marcado pela pandemia e o Famalicão, como todos os clubes, sofreu com isso. A ausência dos nossos adeptos bloqueou o nosso crescimento, num ano que seria de afirmação para o nosso clube. Depois de tantos anos afastados da 1ª Liga, conseguimos a subida e, no primeiro anos, tivemos alguns meses a viver esta realidade. Esta época, a pandemia mantém-se no centro da nossa atuação e limita o bom desempenho que desejávamos ter", começou por dizer.Apelando à paciência dos adeptos naquilo que é o processo de crescimento do clube, Miguel Ribeiro sublinhou que o Famalicão não se resume àquilo que o clube conseguiu fazer na temporada passada: "O Famalicão não pára. As condicionantes limitam-nos, mas queremos colocar o Famalicão no topo. Esse caminho faz-se com uma construção à volta de recursos humanos e tornando a estrutura cada vez mais sólida. Estamos estruturados como um clube de topo de futebol português. A renovação do treinador era uma decisão importante para aestabilidade, no João Pedro Sousa temos um treinador de excelência. O Famalicão é muito mais do que uma época. É o foco no nosso jogar, nos nossos jogadores e, por isso, fazia todo o sentido manter o nosso treinador".Neste momento, o Famalicão segue no 8º lugar da Liga NOS.