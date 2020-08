Miguel Ribeiro: «O Famalicão é um clube apelativo hoje em dia»

Depois do 6º lugar na temporada passada, o Famalicão encara a época 2020/21 com as expectativas em alto. Apesar disso, Miguel Ribeiro, presidente da SAD dos minhotos assumiu, na manhã desta segunda-feira, que o clube está preparado para os novos desafios.





"É a terceira época desta SAD. Fizemos uma equipa para a 2ª Liga, fizemos uma equipa para o primeiro ano na 1ª Liga e estamos agora a fazer uma equipa para esta segunda época na 1ª Liga. Para o ano, se calhar, vamos ter de fazer menos. Estamos a ter uma pré-época normal dentro da normalidade, as contingências obrigam-nos a alterar o planeamento, mas estamos a conseguir resolver as situações", começou por referir o dirigente.Assumindo que espera ter público nas bancadas na primeira jornada e que encara com naturalidade a possibilidade de Toni Martínez rumar ao FC Porto, Miguel Ribeiro analisou ainda o facto de o Famalicão ter perdido muitos jogadores: "Hoje os jogadores sabem qual é o tipo de jogo que o Famalicão joga, sabem que o Famalicão é um clube que projeta atletas e isso torna-nos apelativos. O que o Pedro Gonçalves está a fazer no Sporting, o Racic no Valencia e o Diogo Gonçalves no Benfica atesta isso mesmo e não deixa de ser uma marca ‘Famalicão’. Quem compra jogadores aqui sabe que vai levar qualidade".O presidente da SAD concluiu comentando ao negócio que levou Pedro Gonçalves ao Sporting. O Pedro Gonçalves é o melhor jovem da Liga NOS e o valor da transferência só será justo na percentagem que o Famalicão reservou para si. É um jogador que está numa trajetória ascendente e o nível que vai atingir será ainda maior. Foi uma transferência boa para todas as partes", vincou.