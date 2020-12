Miguel Ribeiro: «Pedro Gonçalves é uma das nossas bandeiras»

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, aguarda a visita do Sporting com expectativa pela dimensão mediática que o encontro encerra, mas também pelo teste competitivo que os leões vão colocar aos minhotos e até pelo regresso do talentoso Pedro Gonçalves, médio que o dirigente apelidou como um dos filhos pródigos da filosofia que o clube defende.





"Não sou indiferente ao regresso do Pedro Gonçalves a Famalicão porque trata-se de um jogador que é uma das nossas bandeiras. O Pedro precisava de um espaço para se afirmar e o Famalicão permitiu-lhe essa oportunidade. O mérito da sua evolução é reconhecido e repartido pelo clube e seus responsáveis e pelo jogador. É um exemplo da nossa filosofia porque queremos potenciar mais jogadores de qualidade", comentou Miguel Ribeiro, para logo de seguida salvaguardar o negócio que viabilizou a transferência do médio para o Sporting no último defeso: "Os números do negócio são públicos e foi um acordo bom para os dois clubes e para o jogador. Hoje o Pedro Gonçalves é um produto de admiração que estará para sempre associado ao Famalicão".Já sobre as exigências que os leões vão colocar ao conjunto orientado por João Pedro Sousa, Miguel Ribeiro assume "expetativas elevadas". "O Famalicão está envolvido num processo de reconstrução e de afirmação, mas tudo leva o seu tempo. A convicção é a de fazer um bom jogo, discutir os três pontos e cimentar a ideia de estabilidade definida".