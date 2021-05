Foi com grande satisfação que Miguel Ribeiro anunciou a renovação de Ivo Vieira por mais duas temporadas. O presidente da SAD do Famalicão disse ser uma "honra" confirmar este desfecho e deixou rasgados elogios ao técnico.





"Cumprindo uma vontade mútua, temos a honra de anunciar a renovação por duas épocas do treinador Ivo Vieira. Enche-nos de satisfação pela confiança que temos nesta renovação, pela qualidade de trabalho do Ivo, pela qualidade do trabalho que teve antes, mas também no Famalicão. Sabemos o que fez nestes dois meses, sabemos e conhecemos a competência e temos a certeza de que é o homem certo no lugar certo. Desejamos sucesso porque o sucesso dele é o nosso sucesso", disse, aos meios oficiais do clube.