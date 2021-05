Miguel Ribeiro: «Temos o desejo de, neste próximo mandato, conquistar um troféu»

É com a ambição em alta que Miguel Ribeiro lança as bases para os próximos três anos, período correspondente ao mandato a que o Conselho de Administração foi reconduzido pelos acionistas da SAD.





O líder da sociedade é bastante claro: o objetivo é manter o clube ao mais alto nível, valorizar jogadores, investir nas infra-estrutura e... conqusitar uma taça."Serão três anos duros. É difícil levantar um clube, levantar ao patamar a que chegámos, mas também é difícil manter. O desafio é esse. Vários desafios enfrentamos. Do ponto de vista desportivo, a fasquia está alta. Queremos manter-nos na primeira e tentar sempre cada vez. E queremos ter uma palavra a dizer nas taças. É um objetivo e desejo neste próximo mandato conquistarmos um troféu pelo Famalicão. Famalicão merece voltar a celebrar como quando subimos. Agora espero voltar a festejar com os nossos uma conquista", referiu, em declarações aos meios do clube.Reeleito por unanimidade, Miguel Ribeiro agradeceu a todos os que em si confiaram para se manter ao leme. "O accionista maioritário considerou em AG que a administração era merecedora do seu voto para a continuidade da mesma. Assim, de forma unânime, com 100 dos votos, isto é 85% da Quantum Pacific e 15 do clube, a administração composta por mim, como presidente, Amit Singh como administrador executivo e Jorge silva como administrador não executivo, a administração foi reeleita para o próximo triénio. Uma responsabilidade, uma honra, mas um grande desafio que estamos os três felizes em assumir. Eu como presidente tenho de transmitir à Quantum Pacific um agradecimento pelo voto de confiança. Ao FC Famalicão, detentor de 15% da SAD, deixou um agradecimento pelo voto de confiança sem reservas e incondicional para este novo mandato", referiu.