Miguel Ribeiro: «Vamos jogar no nosso estádio com agrado»

O Estádio Municipal de Famalicão foi aprovado para receber os jogos caseiros que faltam disputar e Miguel Ribeiro não podia estar mais satisfeito com a decisão. O presidente da SAD do Famalicão registou, aliás, com agrado esta decisão, revelando gratidão para com a postura da FPF desde o princípio.





"Vamos jogar no nosso estádio com agrado. No entanto, desde a primeira hora, colocámo-nos como parte da solução para a retoma e essa sim é a notícia que verdadeiramente salientamos. Gostava de deixar uma palavra de agradecimento à Federação Portuguesa de Futebol pela forma eficiente e serena como conduziu o processo e que contou com igual comportamento da nossa parte", referiu Miguel Ribeiro, em declarações reproduzidas pelos meios oficiais do clube."Quero ainda transmitir aos nossos adeptos que sentimos o vosso carinho e apoio e que os nossos jogadores sentem que estamos juntos. Cuidem-se e protejam-se, para que, brevemente, possamos estar a celebrar no nosso estádio", acrescentou.