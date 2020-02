Nehuén deve voltar hoje

Depois de quase dois meses ao serviço dos sub-23 da Argentina, Nehuén Pérez deve regressar hoje a Famalicão. O central, de 19 anos, capitaneou a sua seleção na conquista do torneio pré-olímpico e voltará a ser opção para o treinador João Pedro Sousa nos próximos dias. O jovem volta motivado para atacar o que falta jogar da temporada, tal como fez questão de demonstrar nas redes sociais. "Este é um momento único que vou guardar para toda a vida", disse Nehuén Pérez, acompanhando a frase com uma foto do momento em que levantou o troféu. Refira-se que a conquista da prova permite à Argentina assegurar a presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O regresso do argentino é encarado como uma boa notícia para o Famalicão, já que o central só tinha falhado um jogo (por castigo) antes de ser chamado à seleção. Entretanto, Nehuén Pérez perdeu oito jogos do conjunto minhoto.