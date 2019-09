Nehuén Pérez é o único representante 'português' na convocatória da seleção sub-23 da Argentina para os embates de outubro. O jogador do Famalicão, totalistas no campeonato, voltou a merecer a confiança do selecionador Fernando Batista e vai marcar presença no duplo compromisso com o México.





Os encontros estão agendados para 12 de outubro, no Estádio Olímpico Benito Juárez, e para 15 de outubro, no Estádio Hidalgo, ambos localizados no México.A nível de seleção principal, Marchesín, Acuña e Saravía também foram chamados.