Nehuén Pérez é alternativa a Smalling na AS Roma de Paulo Fonseca

Paulo Fonseca continua à procura de reforçar a Roma com um central e terá agora interesse num jogador que alinhou no Famalicão. A imprensa italiana garante que o técnico, de 47 anos, terá Nehuén Pérez referenciado como um possível reforço no caso de não conseguir garantir Smalling para a próxima época. O defesa do United, que esteve cedido à Roma em 2019/20, é a prioridade dos giallorossi e a imprensa inglesa frisa que a equipa deverá apresentar uma proposta ao red devils nos próximos dias.

Assim sendo, Nehuén Pérez é visto como alternativa a Smalling. O argentino, de 20 anos, está de regresso ao At. Madrid após o empréstimo ao Famalicão e ainda não sabe se entra nas contas de Diego Simeone.

Totti prevê regresso

Francesco Totti analisou o atual momento do clube e perspetivou o seu regresso ao emblema romano. "Não vou ficar no sofá sem fazer nada. É natural que o meu caminho profissional se cruze com a Roma. O novo dono [Dan Friedkin] percebeu rapidamente como funciona o clube", disse o ex-avançado, que tinha sido afastado pela anterior direção de James Pallota.