Nehuén Pérez rodeado de estrelas no treino da Argentina

Nehuén Pérez está a viver um verdadeiro sonho por estes dias. Convocado por Scaloni para os trabalhos da seleção principal da Argentina, que jogará frente ao Brasil, a 15, e frente ao Uruguai, a 18, o defesa-central do Famalicão já integrou os trabalhos das Pampas, em Maiorca, com vista a esse duplo compromisso, dando início a uma experiência que lhe permite conviver com alguns dos nomes maiores do futebol do seu país.





Esta segunda-feira, no arranque da preparação, Nehuén Pérez realizou o primeiro treino desta chamada à seleção, entrando em campo num grupo liderado por Otamendi e tendo Dybala imediatamente no seu encalce. Messi juntou-se pouco depois ao grupo.