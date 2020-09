Depois de ter apresentado Bruno Jordão esta terça-feira, o Famalicão anunciou, hoje, a contratação de Nemanja Perovic. O defesa-central montenegrino, de 18 anos, atuava no FK Istra Danilovgrad e assinou por três temporadas.





Nas primeiras declarações enquanto jogador dos minhotos, o jovem, que, segundo a imprensa espanhola, esteve nas cogitações do Atlético Madrid, mostrou-se satisfeito com a mudança para Portugal. "Estou muito feliz por ter assinado pelo Famalicão. É um clube que me vai dar todas as condições para melhorar o meu nível futebolístico", referiu aos meios oficiais do clube.Perovic é a 13.ª contratação confirmada pelo Famalicão para a temporada 2020/21.