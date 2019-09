«Neymar? Coutinho?»: brasileiros rendidos a avançado do Famalicão

Anderson esteve em destaque no último sábado, ao, permitindo ao Famalicão manter a liderança da Liga NOS por, pelo menos, mais uma jornada. O avançado foi amplamente elogiado pelo site brasileiro 'Globoesporte', que o colocou num patamar superior a Neymar e Philippe Coutinho no que toca a este fim-de-semana."Neymar? Coutinho? O brasileiro da rodada foi Anderson Oliveira", começou por escrever a publicação. "Anderson Oliveira tem 21 anos. É atacante. Atua no futebol português desde 2017. E você provavelmente nunca ouviu falar dele. Não até agora. Porque ele foi o brasileiro de maior destaque no futebol europeu no último fim de semana. Numa rodada que contou com gols de Neymar, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus. E não é exagero".O site brasileiro continuou, dando destaque ao surpreendente líder do campeonato português."Anderson foi decisivo em mais uma vitória do líder do Campeonato Português. "Ah, então ele é mais um daqueles brasileiros garimpados por Porto ou Benfica", você deve pensar. Bom, se você acompanhou o GloboEsporte.com nas últimas semanas, sabe que quem manda em Portugal no momento é o glorioso Famalicão. E o Famala – sim, estamos íntimos – venceu pela sexta vez em sete jogos. Com dois gols de Anderson! Os gols dele foram decisivos na vitória por 3 a 1 contra o Belenenses, que deixaram sua equipe na liderança isolada do Portuguesão por mais uma rodada. O brasileiro chegou a quatro gols em seis jogos na liga e é o artilheiro da equipe", escreveram os brasileiros.