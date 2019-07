Nicolás Schiappacasse reforça o Famalicão

O Famalicão oficializou esta quinta-feira a contratação de Nicolás Schiappacasse. O médio-ofensivo uruguaio chega por empréstimo do Atlético Madrid, isto depois de ter representado o Rayo Majadahonda e o Parma na temporada passada.





Chegado aos colchoneros em 2016/2017, o jovem de 20 anos, que esteve na lista de nomeados para o Golden Boy, atuou nos sub-19 e na equipa B do Atlético Madrid. Em 2018/19 realizou 18 jogos e apontou um golo na 2ª Liga espanhola e na Serie A italiana.Nas primeiras declarações enquanto jogador do Famalicão, Nicolás Schiappacasse mostrou-se satisfeito por chegar a Portugal, "país onde já alinharam grandes jogadores do futebol uruguaio".