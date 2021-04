O Famalicão assinalou o Dia Mundial da Arte, esta quinta-feira, com uma publicação diferente nas redes sociais. O emblema minhoto partilhou algumas fotografias tiradas por Patrick William no treino, numa tentativa do defesa-central de mostrar as qualidades num âmbito diferente.





O resultado gerou um pequeno "reparo" do clube em jeito de brincadeira .