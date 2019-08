Novo marco histórico na mira

O Famalicão já fez história ao vencer pela primeira vez na jornada inaugural do campeonato, mas pode voltar a alcançar um registo inédito nesta 2ª jornada da Liga NOS. Assim, caso consiga manter a sua baliza intacta na receção ao Rio Ave, esta noite, a formação minhota terá um arranque de 1ª Liga sem golos sofridos nas duas jornadas iniciais pela primeira vez no seu historial.

O treinador João Pedro Sousa só não pode contar com o uruguaio Schiapacasse, que se encontra ainda lesionado. Relativamente à equipa, não são expectáveis alterações no onze, por comparação com aquele que entrou em cena na jornada inaugural do campeonato.

Entretanto, o Famalicão anunciou que tem agendada para hoje, às 17h30, a abertura da nova loja do clube, apenas algumas horas antes do pontapé de saída do encontro com o Rio Ave.