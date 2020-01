Pedro Gonçalves voltou a deixar indicações muito positivas ao serviço do Famalicão, desta feita no Bessa, e a exibição do médio português não passou despercebida a ninguém. Nem a Rúben Neves, médio do Wolverhampton e amigo do camisola 28 do Famalicão, que, este domingo, comentou uma fotografia do craque minhoto, deixando um elogio sério ao jogador.





"Jogas muito", escreveu o internacional português, em resposta à publicação de 'Pote', alcunha de Pedro Gonçalves no futebol.