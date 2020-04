O ídolo Messi, o sonho do Mundial e a vontade de ficar no Atlético: as metas de Nehuén Pérez

Nehuén Pérez termina o empréstimo ao Famalicão neste verão e o sonho é bem claro: fixar-se no Atl. Madrid. "Quero voltar ao Atlético, esse é o meu desejo. Já o disse antes", apontou, não fechando, ainda assim, a porta a mais uma temporada no Minho.





"Sim, gostava de ficar uma temporada mais, mas também tenho o desejo de voltar ao Atlético. Esta temporada, em Famalicão, permitiu-me crescer e ganhar experiência. Estou muito grato ao clube", vincou.Questionado sobre as metas pessoais, o argentino virou as baterias para altos voos, colocando a fasquia ao nível de ser um dos melhores do Mundo e vencer um Mundial com a seleção."O meu sonho como jogador já o cumpri: estrear-me na primeira liga. Quanto ao segundo, estou próximo, mas ainda não consegui. Quero jogar na seleção principal e jogar um mundial com eles, ganhá-lo", revelou."Vou trabalhar para ser um dos melhores do Mundo, sou jovem, mas tenho de continuar a trbalhar. Espero ser dos melhores", concluiu.