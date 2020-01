O Famalicão recebe, no próximo domingo (15 horas) o Santa Clara. A partida marca o início da segunda volta, depois de uma primeira metade sensacional para os minhotos, como está patenteado pelo 3.° lugar.





Instado a responder se tem consciência que fazer uma melhor segunda volta será atingir as competições europeias, João Pedro Sousa não escondeu a ambição do grupo."É essa a nossa vontade, vamos tentar, sabendo que é muito difícil. Na 1.ª volta só numa jornada é que estivemos abaixo do 3.° lugar", afirmou esta tarde o técnico famalicense. De 0 a 10, o treinador disse, com bom humor, que avaliava com "11" a época do Famalicão até agora.