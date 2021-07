11 anos depois, Bruno Alves está de regresso a Portugal. Após ter terminado contrato com o Parma, o defesa-central foi apresentado, nesta quinta-feira, como reforço do Famalicão para as próximas duas temporadas.





Internacional português em 96 ocasiões, Bruno Alves ingressa numa casa à qual tem ligações familiares, já que o seu pai, Washington Alves, representou o clube em 1984/85. Agora, o jogador, de 39 anos, vai tentar ajudar o Famalicão com a sua experiência.Bruno Alves foi formado no Varzim e no FC Porto e apresenta um vasto currículo. Enquanto sénior, representou o Farense, V. Guimarães, AEK, FC Porto, Zenit, Fenerbahce, Cagliari, Rangers e Parma. Na temporada passada, apontou um golo em 19 encontros disputados.