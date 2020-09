Calvin Verdonk é oficialmente reforço do Famalicão. O lateral-esquerdo holandês, de 23 anos, chega proveniente do Feyenoord e assina um contrato válido por quatro temporadas.





Depois de uma época no Twente, cedido pelo emblema de Roterdão, Verdonk ruma ao Minho a custo zero, depois de terminar contrato."Estou muito entusiasmado por dar este passo na minha carreira. É a primeira experiência fora do meu país e sinto ser o clube ideal para continuar a evoluir, referiu Calvin Verdonk, aos meios oficiais famalicenses.