Oficial: Dani Morer, ex Barcelona, é reforço do Famalicão até 2025

Agora sim, é oficial: Dani Morer é reforço do Famalicão para as próximas cinco temporadas. O lateral-direito, ex Barcelona B, assinou contrato esta quinta-feira, o mesmo dia em que foi oficializado pelo clube minhoto como a mais recente contratação dos famalicenses.





A aquisição do jogador, de 22 anos, custará aos cofres do Famalicão cerca de 400 mil euros e, ao que tudo indica, a formação blaugrana deverá ter garantido uma parte do passe.Proveniente de La Masia, onde passou toda a vida enquanto futebolista, Dani Morer chega com o selo de qualidade culé e com um currículo assinalável, tornando-se automaticamente num reforço que gera grande expectativa. Ao serviço do Barcelona, Morer venceu a Youth League e foi convocado para alguns jogos da Liga espanhola e da Liga dos Campeões.À chegada a Famalicão, Morer assumiu-se ansioso para começar. "Sinto-me entusiasmado por iniciar um novo ciclo na minha carreira. Depois de vários anos no FC Barcelona, chegou a hora de abraçar um desafio novo, num clube que se está a notabilizar pelo facto de praticar um bom futebol e valorizar jovens jogadores", referiu.