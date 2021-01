Diogo Figueiras é oficialmente jogador do Famalicão. O lateral-direito foi apresentado esta quinta-feira e assinou um contrato válido por época e meia, com mais uma de opção, isto depois de se desvincular do Sp. Braga.





Sem jogar desde a época passada, Figueiras chega a Famalicão à procura de relançar a carreira para os patamares de visibilidade que atingiu quando venceu a Liga Europa por três vezes, ao serviço do Sevilha, e de quando venceu o campeonato grego, pelo Olympiacos."Voltar a ser feliz e sentir o prazer de jogar futebol dá-nos vida e, como tal, decidi aceitar o convite do Futebol Clube de Famalicão para recuperar essa alegria", disse, aos meios oficiais do clube.