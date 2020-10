Oficial: Dyego Sousa é reforço do Famalicão

O Famalicão anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Dyego Sousa. O avançado de 31 anos, que na última temporada representou o Benfica a título de empréstimo dos chineses do Shenzhen FC, chega para suprimir a vaga no ataque da equipa orientada por João Pedro Sousa, depois da saída do espanhol Toni Martínez para o FC Porto.





Em declarações ao sítio oficial do clube minhoto, o avançado afirmou estar "muito feliz" pela chegada a Famalicão. "Estou muito feliz por ter assinado pelo Futebol Clube de Famalicão. É um clube que está, claramente, a dar passos firmes para se afirmar em Portugal e, como tal, espero contribuir para esse tão desejado crescimento", atirou.Em Portugal, Dyego Sousa representou clubes como o Marítimo, Sporting de Braga e, por último, o Benfica, clube que informou esta segunda-feira ter chegado "ao fim" a ligação com o avançado internacional A por Portugal.