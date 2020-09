Oficial: Edwin Herrera é reforço do Famalicão

Edwin Herrera é o mais recente reforço do Famalicão para a temporada 2020/21. O lateral-esquerdo colombiano, que pode jogar também a médio, foi anunciado esta terça-feira, chegando cedido pelo Independiente Santa Fe, da Colômbia.





O acordo prevê uma opção de compra a ser exercido até ao final da época e, caso essa cláusula seja acionada, a partir daí Herrera ficará vinculado aos famalicenses até 2025.Internacional jovem pela Colômbia e peça de destaque na primeira liga colombiana ao serviço do emblema de Bogotá, Herrera ruma agora ao futebol europeu. Em Famalicão, irá lutar com Verdonk e Abdul Ibrahim por uma vaga na lateral-esquerda.À chegada a Portugal, Herrera assumiu-se feliz pela mudança. "Jogar na Europa é um dos objetivos de todos os futebolistas que jogam na América do Sul. Estou grato ao Futebol Clube de Famalicão por me ter dado esta oportunidade e, como tal, espero retribuir em campo", apontou.