Agora sim, é oficial: João Pedro Sousa já não é treinador do Famalicão. O emblema minhoto comunicou, este domingo, que a SAD e o técnico chegaram a "acordo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes desde o início da temporada 2019/2020".





Os famalicenses agradeceram ainda o "empenho e profissionalismo" que tanto João Pedro Sousa, como a sua equipa técnica sempre "empregaram ao serviço" do Famalicão.Ademais, a SAD informou, também, que todos os elementos da equipa técnica saíram juntamente com o treinador.