Gil Dias está de regresso ao futebol português, três anos e meio depois, desta feita para reforçar o Famalicão. O extremo português, de 23 anos, chega ao Minho cedido pelo Mónaco e torna-se no 15.º reforço para a equipa principal famalicense.





À chegada ao emblema minhoto, Gil Dias assumiu-se feliz. ""Depois de vários anos no estrangeiro, senti ser o momento e clube ideais para regressar ao meu país. Estou muito feliz e desejoso de ajudar o Futebol Clube de Famalicão a manter o trajeto ascendente no futebol português", apontou, aos meios oficiais do clube.