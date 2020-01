Oficial: Ibrahim Cissé é reforço do Famalicão

O Famalicão anunciou há momentos o primeiro reforço de inverno. Trata-se de Ibrahim Cissé, defesa central de 20 anos que chega do Nice.





?? Ibrahim Cissé reforça FC Famalicão

Ibrahim Cissé reforça FC Famalicão

O jovem costa-marfinense atuou em dois jogos pelo Nice no campeonato francês na presente temporada. O conjunto famalicense não anunciou a duração do contrato do jogador nem se este assinou em definitivo ou se chega por empréstimo.Nas primeiras declarações com a camisola do Famalicão, Ibrahim Cissé mostrou-se satisfeito com a transferência: "Estou muito entusiasmado por vir para um clube que aposta na juventude e que está muito bem classificado na Liga Portuguesa. Tudo vou fazer para conseguir singrar no FC Famalicão" referiu.No plano desportivo, o conjunto minhoto regressou ontem ao terceiro lugar da Liga NOS.