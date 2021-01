Oficial: Ivo Rodrigues reforça Famalicão

Está confirmada mais uma contratação para o Famalicão. Ivo Rodrigues, extremo de 25 anos, é a nova aquisição dos minhotos, tendo assinado um contrato válido até 2024. O jogador chega da Bélgica, onde representava o Antuérpia.





"Sou mais um para ajudar o clube a chegar a lugares superiores na classificação e a deixar marca no futebol português. A equipa gosta de ter muita bola e assumir o jogo e considero que essas são características que encaixam no meu estilo de jogo", referiu Ivo Rodrigues, em declarações aos meios oficiais do clube.Com formação no FC Porto e passagem pela equipa B, o extremo tem já uma considerável experiência no escalão maior do nosso futebol, fruto das passagens pelo V. Guimarães, Arouca e P. Ferreira. O Famalicão informa que Ivo Rodrigues vai vestir a camisola 27.