O Famalicão oficializou o primeiro reforço de inverno, esta terça-feira. Trata-se de Manuel Ugarte, médio-defensivo uruguaio que, até aqui, alinhava no Fénix, do Uruguai. O jovem trinco, de 19 anos, assinou contrato até 2025, tendo custado, segundo informações veiculadas no Uruguai, cerca de 3 milhões de euros.





Formado no Fénix, Ugarte começou a dar nas vistas em 2019, ano em que se afirmou na equipa principal do emblema do primeiro escalão uruguai. Em 2020 prosseguiu o processo de crescimento, acabando por despertar a atenção do Famalicão. Agora, no Minho, Ugarte tentará lutar por um lugar com Gustavo Assunção.