Marcello Trotta já não é jogador do Famalicão. Tal como Record adiantou, o avançado italiano tinha praticamente tudo acertado para a saída e estava em negociações com o Cosenza, negociações que já foram concluídas e oficializadas.





Trotta vai assim regressar a Itália, de novo à Série B e de novo por empréstimo do Frosinone. A cedência ao Famalicão foi terminada, depois de o avançado marcar um golo em sete jogos e perder espaço com as últimas movimentações dos minhotos.