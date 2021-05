Heriberto é um dos jogadores que se encontravam cedidos ao Famalicão que vai prosseguir carreira nos minhotos. O extremo estava cedido pelo Brest, de França, num negócio que contemplava uma opção de compra automática caso os famalicenses garantissem a permanêncina, tal como apurou o nosso jornal junto de fonte do emblema francês.





Assim, Heriberto vai ficar vinculado ao Famalicão até 2024, sendo uma das opções garantidas para as alas na próxima temporada.Por sua vez, Babic está a ser negociado com o Estrela Vermelha. A continuidade do defesa-central é uma incógnita, mas certo é que, caso fique, será num negócio à parte da opção de compra que existia.