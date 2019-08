Operação 'Liga' a ser preparada

O Famalicão voltou ontem ao trabalho, depois de um dia de folga, de forma a preparar a estreia na nova edição da Liga NOS, diante do Santa Clara, no próximo sábado. Será, de resto, o primeiro confronto entre estes emblemas no escalão maior.

O conjunto minhoto voltou a treinar-se, da parte da manhã, e o técnico João Pedro Sousa teve praticamente todo o plantel à disposição, exceção feita ao uruguaio Nico Schiappacasse, que segue lesionado e não deve ser opção para a deslocação aos Açores.