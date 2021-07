O Famalicão anunciou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com Pablo para a extensão do vínculo contratual de Pablo. O avançado, de 17 anos, fica assim ligado ao clube minhoto até 2024.





O jovem, filho do ex-futebolista Pena, chegou ao Famalicão em 2019, sendo que, na temporada passada, foi um dos destaques dos sub-23. Ao serviço da equipa secundária dos famalicenses, apontou três golos em 17 partidas."Agradeço a confiança depositada pelo Futebol Clube de Famalicão. Espero retribuir a aposta que têm efetuado em mim e comprometo-me a trabalhar afincadamente para me manter no plantel principal", referiu.Apesar da tenra idade, Pablo tem vindo a trabalhar com a equipa principal nesta fase de pré-época.