Patrick opção para a direita

A expulsão de Lionn, até então totalista na equipa comandada por João Pedro Sousa, no jogo frente ao Aves vai obrigar o técnico dos famalicenses a fazer alterações no sector mais recuado. Nesse sentido, é expectável que Patrick William, até aqui utilizado no centro da defesa juntamente com Nehuén Pérez, renda o experiente lateral no lado direito da defesa. Para compensar a adaptação de Patrick William, é provável que Roderick faça a sua estreia a titular nos minhotos. O jogador formado no Benfica, que já trabalha há cerca de duas semanas sob as ordens de João Pedro Sousa, chegou para trazer experiência ao plantel do atual líder do campeonato e pode mesmo começar de início. De resto, todo o plantel está disponível para o jogo de hoje.