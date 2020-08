O Famalicão abriu o treino desta segunda-feira à imprensa, sendo que Patrick William foi um dos jogadores que falou com os jornalistas. O defesa-central começou por perspetivar aquilo que pode ser a nova época.





"O que se pode esperar do Famalicão? O mesmo, mas um pouco melhor. Temos uma base do ano passado e esperamos melhor agora. Acredito que, trabalhando bem e respeitando o míster, podemos fazer ainda melhor", disse.Apesar de não traçar objetivos em termos de classificação, o jogador brasileiro não deixou de mostrar ambição: "Queremos fazer bons jogos e ter um futebol bonito. Não tivemos medo de enfrentar grandes equipas e a Europa será consequência do nosso trabalho".