Patrick William e a exigência de João Pedro Sousa: «Se não corrermos, o bicho pega...»

"Se não corrermos, o bicho pega". Foi desta forma que Patrick William resumiu a exigência de João Pedro Sousa para com o plantel do Famalicão. O defesa-central brasileiro teceu vários elogios à forma próxima com que o técnico trabalha com os jogadores, mas revelou também que "cobra muito".





"O míster cobra. Se não corrermos, o bicho pega. Ajuda muito, taticamente, tecnicamente, fisicamente, cobra muito porque sabe que podemos cada vez mostrar mais. É um grupo de jogadores muito jovens que tem muito a evoluir. Acredito que ele tira o melhor de nós", disse o defesa-central brasileiro, em declarações aos meios oficiais do clube, antes de revelar que essa exigência está já no ADN da equipa."O que importa é representar a equipa, lutar até ao final, mostrar a garra que temos e mostrar o futebol bonito que às vezes não prezam. Procuramos sempre dar o nosso melhor, faze rmais golos, prezamos o futebol bonito. Assim, não só o Famalicão e a Liga vão evoluir cada vez mais", apontou.