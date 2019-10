Patrick William e a visita ao Dragão: «Vamos impor o nosso ritmo e tentar vencer»

Walterson: «Se chegarmos lá na frente no fim, vamos lutar pelo título» Walterson: «Se chegarmos lá na frente no fim, vamos lutar pelo título»

A carregar o vídeo ...

O Famalicão é líder do campeonato e assim se manterá até dia 27 de Outubro, altura em que volta a competir para o campeonato, desta feita em casa do FC Porto, que segue um ponto atrás dos minhotos. Por essa razão, vencer significa a garantia de continuidade na liderança isolada da prova e Patrick William não esconde que essa é a ambição famalicense: jogar para tentar triunfar."Vai ser um jogo bonito, como foi contra o Sporting. Vamos lá para jogar o nosso futebol, não vamos para defender, vamos para jogar. Vai ser um jogo entre duas boas equipas e vai ser bonito. Tudo é possível, incluindo ganhar. Sabemos que é uma grande equipa, mas o Sporting também era. Vamos lá para impor o nosso ritmo e tentar ganhar ", anteviu o defesa-central do Famalicão, em declarações aos jornalistas minutos antes do treino aberto que os minhotos organizaram na manhã desta quarta-feira.A pouco mais de três semanas do regresso do campeonato, o foco do clube está no momento atual, motivo pelo qual Patrick não pretende fazer conjunturas sobre o futuro da equipa. O objetivo principal, garante, continua a ser a permanência, pelo que sonhar só mais lá para a frente."Lutamos pela manutenção ainda, temos 19 pontos, mas queremos cumprir metas, uma de cada vez. Primeiro vamos lutar para conseguir a permanência e só depois pensaremos numa coisa maior", apontou, ainda que tenha admitindo que o grupo quer fazer história."Nós queremos fazer história pelo Famalicão já temos deito com uma equipa jovem e todos querem continuar a evoluir. Queremos crescer pessoalmente e a nível de clube. Vamos fazer o nosso melhor e se possível bater lá em cima no final do campeonato, não seria mau.", finalizou.