Patrick William é baixa para a Taça

Depois de ficar sem Nehuén Pérez para o jogo da Taça de Portugal, em virtude do cartão vermelho mostrado ao defesa no final da partida com o Moreirense, o Famalicão viu confirmada outra baixa para o duelo com a Académica: Patrick William. O brasileiro foi reavaliado à lesão que o obrigou a sair mais cedo do embate com os cónegos e viu ser-lhe confirmada uma distensão na coxa direita, que o irá obrigar a uma paragem de três semanas. Assim sendo, Patrick irá falhar o jogo da prova rainha e vê complicar-se também a presença em Portimão, para o campeonato.