Patrick William e um casamento adiado duas vezes: «Espero não ter de adiar uma terceira»

Não é propriamente um facto inédito ver um casamento adiado em tempos de pandemia, mas a história de Patrick William e da namorada, Luiza Ambrosi, tem contornos que a tornam bastante peculiar. É que o defesa-central do Famalicão e sua cara-metade já tentaram dar o nó por duas vezes e ainda não conseguiram.





Primeiro, a 8 de dezembro de 2019, data que caiu por terra depois de o jogador vir para Portugal e ter de competir nessa data, e, num segundo momento, em junho de 2020, sendo que, nesta altura, a boda foi travada pela pandemia.Aos meios oficiais do clube, Patrick William revelou os contornos de toda a história em tom bem-disposto e deixou um desejo no ar: o de não querer adiar o casamento pela terceira vez."Tinha padre, fotógrafo, videomaker, igreja, flores spaga. Tudo. Tinha violinista, piano, tudo. É um episódio com que os amigos brincam muito. Dizem que me livrei. Mas gosto muito dela, somos um casal muito feliz e espero que o casamento saia logo. Está a ficar caro. Adiar três casamentos não é fácil. Vamos casar no papel cá em Portugal. Não esperávamos por isso, não esperava vir para a Europa, mas vai ser um sonho realizado casar noutro país e depois ter uma festa com todos os que gostamos lá no Brasil", contou o defesa-central.