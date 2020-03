Patrick William: «Escolher o Famalicão foi das melhores decisões que tomei»

Aproveitando a pausa competitiva, o Famalicão lançou a rúbrica "O outro lado", onde dá a conhecer os jogadores do plantel aos adeptos. Patrick William foi o último entrevistado, sendo que, esta quinta-feira, o clube publicou o teaser da entrevista que sairá nos próximos dias.





O central, de 22 anos, começou por assumir que Miguel Ribeiro, presidente da SAD do clube famalicense, foi fundamental na sua vinda para Portugal. "Escolhi o Famalicão pelo projecto. O Miguel [Ribeiro] ligou-me e explicou-me como seriam as coisas e eu fiquei impressionado com os pensamentos dele. Tive a coragem de vir para cá e estou muito feliz por ter escolhido o Famalicão, foi das melhores decisões que tomei na minha carreira", assumiu Patrick William.O jogador brasileiro aproveitou ainda para falar sobre o apoio dado pelos adeptos: "Só recebo elogios, todos os adeptos parecem gostar de mim. Ainda não aconteceu ficar mal-disposto com nenhum adepto e todos nos acolheram bem no clube e na cidade".