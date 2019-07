Patrick William reforça defesa do Famalicão

O Famalicão anunciou esta quinta-feira a contratação de Patrick William, defesa-central de 22 anos. O jogador, que na temporada passada atuou no Vila Nova por empréstimo do Ceará, assinou um contrato válido por cinco temporadas.





Formado no Internacional e no Cruzeiro, o brasileiro representou ainda o Tupi, para além dos já referidos Vila Nova e Ceará, clube com o qual disputou o Brasileirão. "Estou muito empolgado com este novo desafio na carreira. Assim que o FC Famalicão me endereçou o convite não hesitei em assinar. Sei que é um clube com uma enorme massa adepta e que tem o desejo de se afirmar no futebol português", afirmou Patrick William em declarações ao site do clube minhoto.Depois de vitória nesta quarta-feira frente ao Aves, o Famalicão defronta o Rio Ave no sábado.