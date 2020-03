Patrick William: «Ter vindo para Famalicão foi das melhores decisões da minha carreira»

Patrick William chegou a Famalicão no início da época e, nove meses volvidos, está seguro de que tomou a melhor decisão. O defesa-central garantiu, em declarações aos meios oficiais do clube, que está feliz no Minho e que a mudança foi uma das melhores coisas que fez na carreira.





"Há mais de 2 anos que estava para vir para Portugal, recebia propostas, ficava na dúvida se vinha ou não, mas nunca ficava convencido com o que chegava. Para além disso, estava num bom momento e havia receio de sair do país. Acabei por escolher vir para Famalicão pelo projeto. O Miguel [Ribeiro] ligou-me e conversou sobre como seria. Fiquei impressionado com a forma como ele pensava. Fico feliz de ter escolhido o Famalicão e não tenho dúvidas de que foi das melhores coisas que fiz, ter vindo para cá", assegurou o defesa, que chegou, viu e venceu."A adaptação foi bastante rápida. Fiz a estreia contra o Rio Ave, num amigável. Cheguei, joguei e no fim-de-semana joguei de novo. O mister pôs-me logo a jogar, não tive adaptação, foi logo desde o começo. Fico feliz por ter dado a resposta e por ter continuado a jogar", apontou.Num dos primeiros jogos com as cores dos minhotos, o brasileiro anotou um golo de belo efeito, contra o Rio Ave, de livre. Um momento que recorda com felicidade, acima de tudo porque já andava há muito tempo à procura."Eu não vou mentir, não tinha feito nenhum golo de livre, mas era um livre que estava entalado na garganta. E a qualquer momento ia sair. Fico feliz por ter sido no primeiro ano no Famalicão e por ter sido na primeira liga, que é enorme. Espero que saiam mais", sublinhou.Questionado sobre como se avalia como jogador, Patrick William elencou as várias características que acredita ter."Vejo-me como um jogador que tem muito para evoluir e vejo-me como alguém que tem boas características. Sou rápido, acho que tenho boa saída, ponho tudo em campo. Sou polivalente e tento sempre ajudar a equipa", concluiu.