Paulo Assunção: «Agradeço muito ao Famalicão a oportunidade que deram ao Gustavo»

Gustavo Assunção tem sido um dos jogadores mais influentes do Famalicão na presente temporada, facto de deixa o pai, Paulo Assunção, "muito contente".



"Sei que é difícil ser filho de um jogador, as pessoas cobravam muito ao Gustavo. Ele sofreu muito e tentou trabalhar sempre mais. É uma alegria vê-lo jogar na 1ª Divisão, no outro dia foi até capitão. Agradeço muito ao Famalicão a oportunidade que deram ao Gustavo. Ele teve a oportunidade de se estrear como profissional aqui no Famalicão. Percebeu que o clube fez um grande campeonato na temporada passada e decidiu vir para cá. Estão a apostar nele e penso que a saída do Atlético Madrid foi muito positiva. É difícil para um jogador tão novo ter oportunidade de jogar como profissional. O treinador deu a oportunidade ao Gustavo e ele está a trabalhar bem e está a evoluir", afirmou o ex-jogador, em declarações aos meios oficiais do clube.



Paulo Assunção aproveitou ainda para partilhar os conselhos que dá aos filhos: "Fico muito contente por ver os meus filhos a seguir o caminho deles. O Gustavo tem uma saída de bola muito bonita. Eu era mais forte a recuperar a bola, mas depois jogava simples. O Gustavo já arrisca mais. O meu principal conselho, não só para ele, mas também para os irmãos, é dar o máximo em campo, para depois não chegar a casa e pensar que podia ter dado mais".