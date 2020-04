Pedro Gonçalves trocou o Wolverhampton pelo Famalicão, no passado defeso, e, alguns meses volvidos, explicou a opção que tomou, ao abandonar Inglaterra para assinar por um clube recém-promovido.





Numa sessão de perguntas e respostas com os adeptos, "Pote" apontou o projeto e a 1.ª Liga como os principais motivos para ter aceite o convite endereçado pelos minhotos."Sem dúvida foi pelo projeto que me ofereceram, pela possibilidade de jogar na 1.ª Liga e de representar um clube com grandes adeptos", referiu.