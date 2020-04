Pedro Gonçalves, em conjunto com o seu empresário, Jorge Pires, entregou, esta quinta-feira, material de apoio no combate ao coronavírus aos Bombeiros Voluntários de Vidago. Esta é assim a segunda vez que o jogador e o empresário ajudam instituições locais, isto depois de também já terem auxiliado o Hospital de Chaves.





De acordo com a publicação de Facebook feita pelos Bombeiros Voluntários de Vidago, foram entregues um ventilador, 2500 máscaras e 50 fatos de proteção. "A iniciativa de doar este material de protecção foi do empresário Jorge Pires e do futebolista do FC Famalicão Pedro Gonçalves, ambos naturais da Vila de Vidago, que reconhecem a importância diária de todos os operacionais que estão no terreno no apoio à população", podia ainda ler-se.O comunicado da corporação termina com um agradecimento pelo gesto de "solidariedade e generosidade" de Pedro Gonçalves e de Jorge Pires.