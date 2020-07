Pedro Gonçalves soma e segue. Desta feita, o médio foi eleito o melhor do mês de junho na Liga NOS. O camisola 28 do Famalicão suplantou a concorrência de Lucas Fernandes, do Portimonense, e de Wendel, do Sporting, angariando um total de 17,78% por cento dos votos.





Peça chave na conquista dos sete pontos do Famalicão neste período, com um golo marcado e várias exibições positivas, Pedro Gonçalves não passou despercebido e chegou ao topo na Liga NOS na sua posição.