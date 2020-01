Pedro Gonçalves: «Entramos sempre para ganhar mas hoje não conseguimos»

Pedro Gonçalves não escondeu a desilusão depois do encontro deste domingo com o Santa Clara, que o Famalicão perdeu em casa, por 1-0. O jogador acredita, no entanto, que este resultado não vai causar mossa no moral da equipa.





"Lutámos até ao fim, entramos sempre para ganhar, mas hoje não conseguimos. Na próxima sexta vamos tentar outra vez""Não vai interferir, temos um grupo trabalhador. Trabalhamos todos os dias para conseguir ganhar todos os jogos. Vamos continuar a trabalhar""Encontramos aqui equipas com as linhas baixas, mas temos que nos adaptar e continuar a trabalhar."